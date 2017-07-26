Начальник отдела кадров Управления Росгвардии по Мурманской области спас, заблудившуюся в Санкт-Петербурге, юную землячку

Начальник отдела кадров Управления Росгвардии по Мурманской области подполковник Константин Перминов, находясь в отпуске, ночью на своём автомобиле выехал к родственникам, живущим в Санкт-Петербурге. На одной из автобусных остановок на окраине города он обратил внимание на маленькую девочку, которая пряталась от дождя.

Остановив автомобиль, сотрудник Росгвардии поинтересовался у ребёнка о цели путешествия и местонахождении родителей. В ходе беседы подполковник Перминов установил, что девочка проживает в пос.Молочный Мурманской области и, гуляя, она не заметила, как потерялась.

Убедившись, что девочке ничего не угрожает, офицер отвез её к родственникам, которые ещё не успели заявить о пропаже в полицию. Взволнованные родители от всего сердца благодарили офицера Росгвардии за спасение их дочери.

Благодаря грамотным действиям подполковника Константина Перминова ребёнок был возвращен родным живым и здоровым.