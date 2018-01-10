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Мурманская область. Арктика10.01.18 10:43

Начальник отдела материально-технического снабжения родильного дома № 3 предстанет перед судом за мошенничество в крупном размере

Прокуратурой Первомайского административного округа г. Мурманска утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении К., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, т.е. хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное в крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению К., 1989 года рождения, занимая должность начальника отдела материально-технического снабжения в Государственном областном бюджетном учреждении здравоохранения «Мурманский родильный дом № 3», находясь на своём рабочем месте, оформила от имени учреждения заявку на поставку товаров для нужд родильного дома на общую сумму 296060 рублей (сушилка для белья, контейнер мусорный, «Айфон 5S», микроволновая печь, зубная щетка, смартфон, блендер, сумка мужская, мини-мойка, дрель, сумка дорожная, кофемашина, комплект постельного белья и др.), отправив её по электронной почте в адрес ООО «Комус-Петербург».

Затем обвиняемая, воспользовавшись имеющимся у неё бланком доверенности с проставленным на нём оттиском печати ГОБУЗ «Мурманский родильный дом № 3», занесла в него недостоверные сведения о наличии у неё полномочий на получение материальных ценностей от имени ГОБУЗ, а также выполнила в нём поддельные подписи от имени руководителя и главного бухгалтера ГОБУЗ «Мурманский родильный дом № 3». Используя указанную доверенность, обвиняемая получила материальные ценности на общую сумму 296060 рублей. Полученный товар на баланс учреждения не ставила, похитила и распорядилась им по своему усмотрению, используя в личных целях.

В ходе предварительного следствия обвиняемая вину признала. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г.Мурманска для рассмотрения по существу.

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