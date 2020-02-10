Начальник отделения ФГКУ «Северное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ обогащался, воспользовавшись своим служебным положением

Вступил в законную силу приговор Кандалакшского районного суда Мурманской области в отношении бывшего начальника отделения (территориального, с.п. Алакуртти Мурманской области) ФГКУ «Северное региональное управление жилищного обеспечения» МО РФ Владимира Бирибкина, причастного к совершению преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере») и частью 1 статьи 327 УК РФ («Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа…»).

Как сообщает УФСБ России по Северному флоту, в результате проведения сотрудниками УФСБ России по Северному флоту оперативно-разыскных мероприятий, Бирибкиным В.Б. в ходе исполнения должностных обязанностей руководителя отделения организовывался учёт военнослужащих, признанных нуждающимися в жилых помещениях, и распределение указанных жилых помещений специализированного жилищного фонда.

Реализуя преступный корыстный умысел, направленный на незаконное личное обогащение, Бирибкин В.Б. путем обмана ввёл в заблуждение двух военнослужащих Северного флота о наличии у него возможности способствовать заключению договоров социального найма на жилые помещения, за что получил от них денежные средства в размере 150 и 200 тысяч рублей от каждого за оказание мнимого содействия в решении «квартирных» вопросов.

В целях сокрытия мошеннических действий, осужденный незаконно изготовил и передал потерпевшим фиктивные экземпляры договоров.

По совокупности совершенных деяний Владимиру Бирибкину назначено наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей и ограничения свободы на срок 8 месяцев.