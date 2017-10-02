Начальник УМВД России по городу Мурманску поблагодарил членов Общественного совета при городском управлении за хорошую работу

В начале заседания председатель совета Юрий Жуков довел информацию об итогах работы Общественного совета при УМВД России по городу Мурманску за 9 месяцев 2017 года, а также остановился на проблемных вопросах и роли общественников в решении тех или иных задач. После были обсуждены планы работы совета и комиссий на октябрь-декабрь 2017 года.

За истекший период члены Общественного совета при УМВД России по городу Мурманску неоднократно принимали участие в работе по профилактике дистанционных мошенничеств, проводили акции и мероприятия с гражданами, направленные на их правовое просвещение.

Заместитель начальника УМВД России по городу Мурманску полковник внутренней службы Алексей Тарунин обратился к присутствующим со словами благодарности за плодотворное сотрудничество, участие в решении вопросов относящихся к деятельности УМВД, неподдельный интерес к повышению уровня общественной безопасности в городе, конструктивную критику и дельные предложения.

Общественники, подводя итоги заседания совета, решили, что продолжат активную работу по взаимодействию с органами внутренних дел города, в том числе проведение пропагандистских акций и мероприятий, разъяснительной работы с гражданами.