Начало активной фазы реализации проекта по обогащению флогопита в Ковдоре ожидается в июле 2019 года

Заместитель губернатора Роман Дурягин провел в Ковдоре заседание рабочей группы по модернизации монопрофильных муниципальных образований Мурманской области. На заседании рассматривались вопросы развития Ковдорского района и реализации перспективных инвестиционных проектов.

Глава района Сергей Сомов представил ряд проектов, которые инвесторы планируют реализовать в среднесрочном периоде. Например, «Ковдорский окатыш», проекты по созданию центра обслуживания туристов, а также по организации на базе «Рубиновая» гостиничного комплекса и горнолыжного склона.

С информацией о строительстве комплекса по обогащению флогопита в Ковдоре выступил генеральный директор АО «Слюдяная фабрика» Петр Кузенков. Начало активной фазы реализации проекта ожидается в июле 2019 года.

Заместитель министра развития промышленности и предпринимательства Мурманской области Татьяна Русскова проинформировала о действующих в регионе льготах и мерах поддержки инвестиционной деятельности и развития малого и среднего предпринимательства.

По итогам совещания Роман Дурягин дал ряд поручений региональным исполнительным органам власти.