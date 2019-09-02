Начало недели рубль открывает повышением

Мировые цены на нефть торгуются без единой динамики на фоне опасений относительно перспектив торговой войны между США и Китаем, а также в свете надвигающегося на Флориду урагана «Дориан», свидетельствуют данные торгов.

В воскресенье начали действовать новые пошлины США в размере 15% на очередную группу товаров из Китая объёмом 300 миллиардов долларов. По заявлению Американской ассоциации товаров одежды и обуви, под новые пошлины попадут 91,6% одежды, 68,4% домашнего текстиля и 52,5% импорта обуви из Китая. В то же время президент США Дональд Трамп после начала действия пошлин подтвердил проведение очередных торговых переговоров с Китаем в сентябре.

«Пока неопределенность в торговле сохраняется, рынку нефти будет трудно не учитывать опасения, связанные с рисками для мирового спроса на сырье», — сказал агентству «Рейтер» рыночный стратег «AxiTrader» Стивен Иннес.

В то же время трейдеры следят за приближением к Флориде урагана «Дориан». В пятницу «Дориан» достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Трейдеры опасаются, что ураган может привести к перебоям в работе нефтеперерабатывающих заводов в США и снизить спрос на нефтепродукты.

В 10.05 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчётов «завтра» на торгах Московской биржи составил 66,6797 рубля. По отношению к последней сделке 30 августа доллар подешевел на 11,03 копейки. К курсу, установленному Банком России на сегодня, американская валюта подорожала на 19 копеек.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчётов «завтра» по отношению к последней сделке предыдущей сессии понизился на 11,85 копейки и составил 73,2290 рубля. К официальному курсу евро подешевел на 15,57 копейки.