Начало отопительного сезона отметили аварией на теплосетях в атомграде

Как отметил глава муниципального образования, секретарь Полярнозоринского местного отделения партии Максим Пухов, будет устранена в кратчайшие сроки.

В городе Полярные Зори на магистральном трубопроводе произошла серьёзная авария, в результате которой порядка 30 домов и несколько социальных учреждений остались без отопления.

«25 сентября на магистральном трубопроводе теплосети был выявлен дефект, - рассказал глава муниципального образования, секретарь Полярнозоринского местного отделения партии Максим Пухов. - Характер которого таков, что появилась необходимость отключить часть потребителей, запитанных от этого участка теплосетей. Это порядка 25 жилых домов и несколько социальных объектов, среди них 2 детских сада и школа. С вечера были развернуты подготовительные работы: установили место дефекта, провели дренирование, земляные работы. С 8 утра 26 сентября ремонтные бригады приступили к устранению аварии. Будет проведена замена участка трубопровода. По оценкам специалистов, в течение дня эта работа будет проведена, и к вечеру начнется промывка замененного участка. После того, как анализы покажут, что состав воды после промывки соответствует нормативам, подача отопления на все объекты будет возобновлена. Скорее всего, это произойдёт до 8 утра завтрашнего дня».