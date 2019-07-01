Начало перевалки в порту «Витино» запланировано на I квартал 2020 года

Незамерзающий морской порт «Витино» в Мурманской области (принадлежит казахстанскому предпринимателю Кенесу Ракишеву через «БТА банк»), может возобновить перевалку грузов, прерванную в 2014 году, в I квартале 2020 года, сообщает пресс-служба Ракишева.

Представители компании проинформировали государственную Администрацию морских портов Западной Арктики о намерении возобновить перевалку нефтяных грузов через «Витино».

«Многим нефтяным компаниям стали интересны портовые комплексы, расположенные в России и способные отправлять грузы круглый год. Мы обсуждаем с нефтетрейдером «Gunvor» стратегическое партнерство по вопросу порта. Компания уже выразила готовность со следующего года отправлять объёмы через Витино», - отметил Ракишев.

По его словам, в 2019 году должны начаться ремонтные работы, необходимые для подготовки порта к перезапуску. Компания уже начала подготовительные работы, связанные с получением лицензий и других разрешительных документов на осуществление портовой деятельности.

Морской порт Витино расположен на Карельском берегу Кандалакшской губы Белого моря. Границы морского порта установлены распоряжением правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 224-р. Морской порт является замерзающим морским портом.

Ранее «Витино» использовался для экспорта нефти и нефтепродуктов, поступающих по железной дороге. Порт имеет железнодорожное сообщение с Мурманском и Санкт-Петербургом.