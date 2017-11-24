Выгрузку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе» планируется завершить не позднее 2020 года. Об этом говорилось в докладе по утилизации ПТБ, представленном Федеральным центром ядерной и радиационной безопасности (АО «ФЦЯРБ») на международном форуме «АтомЭко-2017».

Напомним, в 2007 году решение проблемы ПТБ «Лепсе» признано высокоприоритетной задачей в стратегическом мастер-плане, разработанном в рамках «Ядерного окна» Фонда «Экологическое партнерство Северного измерения», предусматривающем полный вывоз отработавшего ядерного топлива из Северо-Западного региона Российской Федерации. С 2008 года проект по утилизации «Лепсе» выполняется АО «ФЦЯРБ» (предприятие Госкорпорации «Росатом») при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как сообщает пресс-центр АО «ФЦЯРБ», в настоящее время проводятся работы по возведению укрытия для выгрузки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Начало выгрузки ОЯТ из баков хранилища «Лепсе» запланировано на конец 2018 года.