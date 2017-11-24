Начало выгрузки ОЯТ из баков хранилища «Лепсе» запланировано на конец 2018 года
Выгрузку отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) из плавучей технической базы (ПТБ) «Лепсе» планируется завершить не позднее 2020 года. Об этом говорилось в докладе по утилизации ПТБ, представленном Федеральным центром ядерной и радиационной безопасности (АО «ФЦЯРБ») на международном форуме «АтомЭко-2017».
Напомним, в 2007 году решение проблемы ПТБ «Лепсе» признано высокоприоритетной задачей в стратегическом мастер-плане, разработанном в рамках «Ядерного окна» Фонда «Экологическое партнерство Северного измерения», предусматривающем полный вывоз отработавшего ядерного топлива из Северо-Западного региона Российской Федерации. С 2008 года проект по утилизации «Лепсе» выполняется АО «ФЦЯРБ» (предприятие Госкорпорации «Росатом») при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).
Как сообщает пресс-центр АО «ФЦЯРБ», в настоящее время проводятся работы по возведению укрытия для выгрузки отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Начало выгрузки ОЯТ из баков хранилища «Лепсе» запланировано на конец 2018 года.