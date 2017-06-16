Началось общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Мурманской области

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области разместило на своём официальном сайте и на портале Мурманской области «Открытый электронный регион» проекты нормативных правовых актов в области обращения с твёрдыми коммунальными отходами.

Документы опубликованы в рамках общественного обсуждения для сбора и рассмотрения предложений и изменений.

Предложения принимаются до 26 июня на электронный адрес Tko51@yandex.ru.