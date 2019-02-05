Началось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабовЗНАКИ: Не бойтесь перемен, если Вам их обещают звёзды – Сергей Згазинский
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.02.19 13:50

Началось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов

Минсельхоз России опубликовал на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Законопроект предусматривает внесение изменений в порядок закрепления и распределения квот добычи крабов в целях повышения экономической эффективности для Российской Федерации от предоставления в пользование прав на вылов этого вида водных биоресурсов.

В частности, предлагается введение нового вида квот – квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях  для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства. Они распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона. Доли квоты добычи краба в инвестиционных целях закрепляются и предоставляются на 10 лет.

Общий допустимый улов (ОДУ) определенных видов крабов в определенных районах их вылова, распределяемый применительно к квоте добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, определяется в размере 50%.

Законопроектом предусматривается, что на победителя аукциона возлагается обязанность по реализации проектов по строительству на территории России объектов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет негативного влияния на реализацию инвестиционных проектов в области рыболовства в рамках программы предоставления инвестквот.

Росрыболовство подчеркивает, что в течение 2012-2018 годах отмечена тенденция к увеличению общих допустимых уловов крабов. Научные прогнозы говорят о стабильности запасов краба находятся. Для их освоения не потребуется сокращения общего количества специализированных рыбопромысловых судов и численности их плавательных составов.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТриллионами выложат Северный морской путь
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
Подробнее«Обновление-2018», или «Единой России» крайне важно услышать сигналы, разобраться в существующих проблемах
-Слово не воробей...«Антивирус» в погонах
-Ходят слухи…Юрий Трутнев может оставить арктические регионы
-

Последние комментарии

Иван Сазонович
05.02.19 10:51
Думаю, что решение будет принято, но оно снова будет половинчатым, т.к. возникнет проблема осмотра счётчиков - люди не будут пускать работников УК в квартиры. Необходимо выносить стояки холодной и г
Комментарий к новости:Глава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»
Яна
04.02.19 21:14
Добрый вечер, подскажите, купили квартиру в блочном доме( вторичка) начали делать ремонт и обнаружили множественные трещины как на несущих стенах, так и на остальных. Трещины расходятся, это ясно по т
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Ирина
02.02.19 22:51
И никто даже не думает, что человека могли подставить? Что, мало недоброжелателей у отрядников в колонии??? Обидно, что вина человека еще не доказана, а уже всего обмазали в грязи. И СМИ рады старат
Комментарий к новости:Сотрудник исправительной колонии задержан по подозрению в получении взятки
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728123
-Скоро в эфире14:30Новости. Информационная программа (12+)15:00«Вечная невеста». Документальный фильм (16+)15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области в декабре цены на свежую белокочанную капусту подскочили на 88,1%-PRO ВалютуКурс евро снизился на 14 копеек, доллара – почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНа очередном заседании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области рассмотрели вопрос обеспечения антитеррористической защищенности объектов филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1»-PRO ЖКХГлава Росстандарта пообещал избавить россиян от «поверочного рабства»-PRO Нефть и газКомпания «Eni» приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций-PRO ЗаконыНачалось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
02.02.19: Президент России Владимир Путин заявил о приостановке участия РФ в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Как Вы думаете, к чему это приведёт?Проголосовало: 138 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика