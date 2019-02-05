Началось общественное обсуждение законопроекта о внесении изменений в порядок распределения квот добычи крабов

Минсельхоз России опубликовал на сайте regulation.gov.ru для общественного обсуждения проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» в части совершенствования порядка распределения квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов».

Законопроект предусматривает внесение изменений в порядок закрепления и распределения квот добычи крабов в целях повышения экономической эффективности для Российской Федерации от предоставления в пользование прав на вылов этого вида водных биоресурсов.

В частности, предлагается введение нового вида квот – квоты добычи (вылова) крабов, предоставленные в инвестиционных целях для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства. Они распределяются между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в долевом соотношении по результатам проведения аукциона. Доли квоты добычи краба в инвестиционных целях закрепляются и предоставляются на 10 лет.

Общий допустимый улов (ОДУ) определенных видов крабов в определенных районах их вылова, распределяемый применительно к квоте добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях, определяется в размере 50%.

Законопроектом предусматривается, что на победителя аукциона возлагается обязанность по реализации проектов по строительству на территории России объектов, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации.

Реализация законопроекта не окажет негативного влияния на реализацию инвестиционных проектов в области рыболовства в рамках программы предоставления инвестквот.

Росрыболовство подчеркивает, что в течение 2012-2018 годах отмечена тенденция к увеличению общих допустимых уловов крабов. Научные прогнозы говорят о стабильности запасов краба находятся. Для их освоения не потребуется сокращения общего количества специализированных рыбопромысловых судов и численности их плавательных составов.