Началось он-лайн голосование фотоконкурса «Моей семьи счастливые моменты»

На сайте «Дети-Мурман.ру» стартовало он-лайн голосование фотоконкурса «Моей семьи счастливые моменты». До 28.04.2018 каждый может проголосовать на сайте за наиболее понравившиеся работы.

Фотоконкурс «Моей семьи счастливые моменты» в 2018 году проводится в двух номинациях: «Наши семейные традиции» и «Лучший в мире папа». Фотоконкурс проводится в целях повышения авторитета семьи в обществе, пропаганды положительного опыта воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях.

Работы, представленные на фотоконкурс, оценивает жюри, а также отдельный приз вручается по результатам онлайн - голосования «Народный выбор».

Все участники конкурса получат свидетельства участника.

Победители и призеры каждой номинации фотоконкурса будут награждены дипломами Министерства образования и науки Мурманской области и призами.