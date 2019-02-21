Начался приём заявок на предоставление в 2019 году субсидии из областного бюджета саамским общинам Мурманской области

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области информирует о начале приёма заявок на предоставление в 2019 году субсидии из областного бюджета общинам коренных малочисленных народов Севера Мурманской области. Субсидии предоставляются в целях развития и поддержки общинных форм хозяйствования и самозанятости коренных малочисленных народов Севера – саамов, проживающих в местах традиционного проживания, и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих традиционное хозяйствование и занимающихся традиционными промыслами.

Субсидии предоставляются на приобретение материально-технических средств, хозяйственных принадлежностей и инвентаря, а также на оплату работ и услуг по межеванию земельных участков, проведению кадастровых работ и постановке на кадастровый учет земельных участков, по разработке проектов лесопользования и лесоустройства, по подключению к электрическим сетям.

Для получения субсидии общинам необходимо представить заявление и пакет документов. Подробнее со списком документов можно ознакомиться на сайте Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области.

Заявки принимаются до 20 марта в Министерстве по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области (г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46а). Контактное лицо – консультант Министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области Юлия Шандарова, тел.: (8152) 486-930, 486-929.