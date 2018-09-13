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Мурманская область. Арктика13.09.18 07:25

Начался приём заявок на участие в региональном этапе Спартакиады молодёжи России допризывного возраста

В соответствии с планом физкультурно-спортивных мероприятий Министерства образования и науки Мурманской области на 2018 год, утвержденным приказом от 17.01.2018 № 57, с 28 по 30 сентября 2018 года в г. Мурманске пройдет региональный этап Спартакиады молодежи России допризывного возраста.

Организаторами мероприятий выступают Министерство образования и науки Мурманской области при участии военного комиссариата Мурманской области, регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ России» по Мурманской области и областного центра дополнительного образования «Лапландия».

К участию в Спартакиаде приглашаются сборные команды муниципальных образований Мурманской области, победители муниципальных этапов (юноши 2001-2003 годов рождения).

С положением о проведении регионального этапа Спартакиады молодежи России допризывного возраста можно ознакомиться на официальном сайте Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» https://www.laplandiya.org/ в разделе «Новости».

Предварительные заявки на участие принимаются до 24 сентября 2018 года по электронной почте: kondrateva@laplandiya.org .

 

 

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