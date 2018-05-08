Начался региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший урок письма-2018»

Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» проводится «Почтой России», Московским Государственным Университетом им. М.В. Ломоносова, Профсоюзом работников связи России и «Учительской газетой» и ежегодно объединяет более 100 тысяч школьников и студентов из всех регионов страны.

Для участия в конкурсе необходимо до 01 июля направить конкурсную работу в адрес оргкомитета конкурса «Лучший урок письма» по адресу: 183038, г. Мурманск, ул. Ленинградская, д. 27, УФПС Мурманской области (с пометкой – на конкурс «Лучший урок письма»). Подробнее о требованиях к работам и сроках проведения можно узнать по тел. (8152) 45-32-49.

Всего в XVI Всероссийском конкурсе «Лучший урок письма» объявлено 11 номинаций, среди которых темы, посвященные Отечеству, защите Родины, сохранению семейных ценностей. Цель конкурса: возродить традиции русского эпистолярного жанра, сконцентрировать внимание школьников на ценностях родного языка, дать возможность учителям проявить себя в разработке новых методик проведения урока, на котором дети и подростки получат навыки правильного написания письма – делового, официального, личного.

Номинации конкурса в 2018 году:

1. «Я доброволец, я волонтер!», номинация проводится в рамках Года добровольца и волонтера, объявленного Президентом РФ в 2018 году.

2. «Моя любимая книга», номинация проводится при поддержке МГУ им. М.В. Ломоносова

3. «Есть такая профессия – Родину защищать…» (при поддержке Министерства обороны РФ).

4. «За здоровьем в парки и на спортплощадки!» (совместно с Министерством спорта РФ)

5. «Рецепты счастливой семьи» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

6. «Поколение неравнодушных: горячее сердце» (при поддержке Фонда социально-культурных инициатив).

7. «Из глубины веков. Истории и легенды моей семьи» (при поддержке Союза писателей России).

8. «У меня дома живет амурский тигр», номинация ориентирована для учащихся средних и младших классов. Проводится при поддержке Центра по изучению и сохранению популяции амурского тигра.

9. «Представим, что через десять лет ты стал президентом банка. Твои первые шаги…» (совместно с «Почта Банк»).

10. «Классная история. Истории случаются с теми, кто умеет их рассказывать…» (совместно с Классным журналом).

11. Лучшая методическая разработка проведения урока письма (совместно с редакцией ЗАО «Учительская газета»).