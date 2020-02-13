Начата доследственная проверка инцидента в североморской школе

Как сообщают региональные соцсети и СМИ, 11 февраля в одной из школ Североморска произошел несчастный случай, в результате которого была травмирована шестиклассница, 2007 года рождения. По предварительной информации одноклассник девочки случайно повредил ей глазное яблоко ручкой.

По данному факту региональным СК России инициирована доследственная проверка, в ходе которой будет проведен необходимый комплекс проверочных мероприятий, направленный на восстановление картины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович

Ход проведения проверки находится на контроле руководителя следственного управления.