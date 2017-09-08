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Мурманская область. Арктика08.09.17 08:10

Начата разработка прогноза социально-экономического развития на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов

Министерством экономического развития Мурманской области совместно с исполнительными органами государственной власти Мурманской области начата разработка прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов.

Как сообщает ведомство, ежегодная разработка прогнозов на очередной финансовый год и плановый период осуществляется в  соответствии с порядком разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогнозов социально-экономического развития Мурманской области на среднесрочный и долгосрочный периоды, утвержденным постановлением регионального правительства от 04.08.2015 № 331-ПП.

 

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