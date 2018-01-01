Начинаем жить по-новому!

Прозвучали все поздравления, выпито новогоднее шампанское, отшумели петарды, порадовали нас яркие фейерверки и хорошие подарки – пора жить в рамках 2018 года, который привносит в нашу жизнь некоторые изменения.

Подсластили старость

Впервые с 1 января страховые пенсии у неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7 процента, что выше прогнозного уровня инфляции в 2017 году - 2,6 процента. Об этом сообщает официальный сайт Пенсионного фонда России. Индексация касается получателей практически всех видов пенсий — по старости, инвалидности, потере кормильца. И не касается, как и в прошлые годы, работающих пенсионеров.

Стоимость пенсионного балла в новом году составит 81,49 рубля (в 2017 году - 78,58 рубля, кстати, за четыре года она увеличилась более чем на десять рублей). На сумму новой «цены» коэффициента и будет умножаться число начисленных пенсионных баллов.

Ещё одним показателем, влияющим на доходы граждан, является фиксированная выплата. Её величина после индексации составит почти 4983 рубля. За счёт индексации средний размер пенсии по стране повысится до 14075 рублей, сообщает Пенсионный фонд.

Положены льготы - получите

С 1 января получить налоговые льготы по налогу на имущество физлиц, транспортному и земельному налогам станет проще. Это предусмотрено федеральным законом от 30 сентября 2017 г . № 286-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Теперь гражданам не придётся в обязательном порядке передавать налоговым органам документы, подтверждающие право на льготы. А просто заполнить заявление о предоставлении льготы с указанием реквизитов правоустанавливающего документа.

Если надо, налоговики сами запросят нужные сведения у органов и организаций, у которых имеются данные о праве человека на льготы. После получения запроса от налогового органа ответ должен быть отправлен в течение семи дней.

Без родных, но с пенсией

С 1 января дети, оба родителя которых неизвестны, будут получать социальные пенсии. Об этом говорится в федеральном законе от 18 июля 2017 г . № 162-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». Это касается детей, от которых отказались матери в роддоме, найденных на улице, подкидышей. При их регистрации сведения о родителях отсутствовали.

Таким детям будет выплачиваться пенсия в размере 10068 рублей в месяц. Эти деньги ребёнок сможет получать, пока ему не исполнится 18 лет. Но если он поступил в вуз на очное отделение, то пенсия останется у него до 23 лет.

Капитализация детей

С 1 января родители при рождении первого и второго ребёнка начнут получать новые выплаты. Это будут ежемесячные адресные выплаты семьям, доходы которых меньше 1,5 прожиточного минимума ребёнка в регионе, где они проживают. Средний размер пособия по стране в 2018 году составит 10,5 тысячи рублей в месяц, в 2019 году - 10,8 тысячи рублей, в 2020 году - 11,1 тысячи рублей.

Действие маткапитала продлено президентом до 2021 года.

С алкоголем не шутят

С 1 января в России запретят производить и продавать алкогольные напитки с содержанием этилового спирта менее 15 процентов объёма готовой продукции, содержащей тонизирующие вещества. Федеральный закон от 29 июля 2017 г . №N 278-ФЗ «О внесении в федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Исключением является производство такой продукции для экспорта.

Также устанавливается запрет на перемещение по территории РФ немаркированной алкогольной продукции в объёме более 10 литров на человека. За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере от 3 до 5 тысяч рублей с конфискацией продукции.

Заболел – ищи лекарство

Правительство РФ расширило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения (распоряжение правительства РФ от 23.10.2017 № 2323-р).

Мы поедем, мы помчимся

Железнодорожные тарифы на проезд в поездах дальнего сообщения в плацкартных и общих вагонах в 2018 году индексироваться не будут и останутся на уровне 2017 года. Решение о нулевой ставке индексации ранее приняло правление Федеральной антимонопольной службы России.

При этом Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) откажется от индексации тарифов в нерегулируемом сегменте (купе, СВ и «люкс»).