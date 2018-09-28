Начинаешь своё дело - слушай радио «RECORD», смотри «Арктик-ТВ»!

Сегодня, 28 сентября, в гости в программу «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» придёт Артём Марышев, руководитель Центра поддержки предпринимательства Мурманской области. Откровенный разговор в прямом эфире пойдёт о том, какую поддержку могут получить начинающие предприниматели в нашем регионе, кто может принять участие в конкурсе «Молодой предприниматель России».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.