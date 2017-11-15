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Мурманская область. Арктика15.11.17 14:55

Начинается пленарное заседание VI ММДН – выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Арктическим курсом»

Начинается главное событие VI Мурманской международной деловой недели – выездная сессия Петербургского международного экономического форума «Регионы России: новые точки роста. Арктически курсом».

По информации организаторов, на пленарное заседание зарегистрировалось порядка 600 участников. Это представители федеральных органов власти, делегаты арктических регионов России, эксперты от научного сообщества и сферы образования, представители банковского сектора, крупного российского бизнеса, иностранных компаний и дипломатических кругов, руководители средств массовой информации региона.

Цикл мероприятий «Регионы России: новые точки роста», организованный фондом «Росконгресс» совместно с Российским экспортным центром и Агентством стратегических инициатив, направлен на расширение инвестиционных возможностей, развитие экспортного потенциала регионов и продвижение конкретных территорий.

Основной темой для дискуссии станет привлечение внимания к развитию арктических территорий, стимулированию кооперационных связей, углублению международного сотрудничества, росту промышленного производства и формированию новой национальной инициативы по освоению Арктики.

Какие законодательные инициативы предлагаются сегодня для формирования государственной политики в Арктике? Как стимулировать развитие межрегиональных и международных связей для формирования новой промышленно-экономической платформы в Арктике? Какие государственные меры поддержки позволят интенсифицировать судоходство по трассам Северного морского пути, провести системную модернизацию транспортной и другой инфраструктуры, создать объекты обеспечения безопасности и связи в портах и в итоге оказать положительное влияние на социально-экономическое развитие арктических субъектов России? Каково значение международной компоненты в развитии Арктики, сотрудничества в рамках Баренцева/Евроарктического региона? На эти и многие другие вопросы ответят участники дискуссии, модератором которой выступит Ирина Афоничкина, представляющая пресс-центр информационного агентства России ТАСС.

В рамках пленарного заседания свое видение принципов и подходов к формированию опорных зон развития в Арктике, в их числе и Кольской опорной зоны, и проблемные моменты, требующие особого внимания, представит губернатор Мурманской области Марина Ковтун.

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