Начинается приёмная кампания по приему на обучение по программам среднего профессионального образования за счёт средств областного бюджета

Начинается приёмная кампания – 2018 в колледжах и техникумах региона. Правительством Мурманской области обеспечено предоставление общедоступного среднего профессионального образования в 18 государственных областных профессиональных образовательных организациях.

Для обеспечения доступности среднего профессионального образования общий объем контрольных цифр приема на обучение за счет средств областного бюджета остался на уровне предыдущих лет и составил 3470 человек для обучения по 76 образовательным программам среднего профессионального образования.

Почти 60% бюджетных мест относятся к профессиям/специальностям технического или естественнонаучного профилей, около 11% - медицинского профиля, 10% - педагогического профиля.

Мурманская область участвует в реализации федерального приоритетного проекта «Рабочие кадры для передовых технологий», в рамках которого внедряются новые образовательные программы СПО, соответствующие лучшим современным стандартам и передовым технологиям, так называемые образовательные программы ТОП-50. В 2018 году планируется набор по 17 программам ТОП‑50 в 13 колледжей, в том числе внедрение 8 новых для Мурманской области образовательных программ: Гостиничное дело, Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики, Мастер слесарных работ, Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования, Оператор станков с программным управлением, Поварское и кондитерское дело, Технология металлообрабатывающего производства, Фрезеровщик на станках с числовым программным управлением.