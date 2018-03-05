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Мурманская область. Арктика05.03.18 16:54

Начисление северных надбавок и выравнивание МРОТ с прожиточным минимумом арктическим регионам не потянуть без помощи центра

Об оказании содействия в решении вопроса предоставления из федерального бюджета средств для полной компенсации дополнительных расходов консолидированного бюджета Мурманской области идёт речь в обращениях регионального парламента к руководству страны. Депутаты Мурманской областной Думы единодушно приняли решение обратиться по этому актуальному вопросу к председателю Совета Федерации ФС РФ В.И. Матвиенко, председателю Государственной Думы ФС РФ В.В. Володину, председателю правительства РФ Д.А. Медведеву на недавнем заседании областной Думы.

- Дополнительные расходы возникли в связи с необходимостью исполнения постановления Конституционного Суда Российской Федерации и увеличением минимального размера оплаты труда с 1 января и 1 мая 2018 года, - отметил глава регионального парламента Сергей Дубовой. - Мурманская область является дотационным субъектом, её территория полностью относится к районам Крайнего Севера, расположенным в неблагоприятных климатических условиях. По этим причинам регион наиболее остро испытывает дефицит финансовых ресурсов, возникший в связи с необходимостью исполнения указанных решений. Общая потребность в дополнительных расходах консолидированного бюджета области на доведение уровня оплаты труда неквалифицированных работников до размера не менее минимального размера оплаты труда (с 1 января 2018 года – 9 489 рублей, с 1 мая 2018 года – 11 163 рубля) составляет свыше 1,8 миллиарда рублей.

Кроме того, в регионе возникла проблема обеспечения гарантированного законодателем уровня оплаты труда работников учреждений здравоохранения, финансируемых за счёт средств обязательного медицинского страхования. Для этого необходимо дополнительно 478,2 млн рублей.

В обращениях также высказана обеспокоенность проблемами в отраслях бюджетной сферы, которые связаны с уравниванием размера оплаты простого неквалифицированного и квалифицированного труда. Введение дифференциации заработной платы работников в качестве способа решения данного вопроса неизбежно приведет к росту бюджетных расходов. Объём дополнительных финансовых средств на эти цели определить не представляется возможным, поскольку до настоящего времени не выработаны общефедеральные подходы к внедрению дифференциации.

«На фоне существенного сокращения безвозмездных поступлений из федерального бюджета, отсутствия роста налоговых и неналоговых доходов, а также в условиях реализации политики сокращения государственного долга региона исполнение в 2018 году возросших расходных обязательств в сфере оплаты труда представляется возможным только при дополнительной финансовой поддержке из федерального бюджета»,  - говорится в обращениях.

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