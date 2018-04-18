Над флотской столицей впервые поднят флаг города Североморска

В августе 2017 года в столице Северного флота на мысе Алыш в рамках Всероссийской культурно-патриотической акции «Знамя Победы 2015-2020» появился один из первых в России флагшток, на котором в дни праздников вывешиваются Государственный флаг российской Федерации, Знамя Победы, Андреевский флаг. Этот флагшток был установлен в знак признания заслуг Североморска в героико-патриотическом воспитании, в городе, который является форпостом России на ее северо-западных рубежах.



18 апреля, в день 67-й годовщины со дня образования города Североморска, на флагштоке впервые в торжественной обстановке был поднят флаг города Североморска.



В церемонии приняли участие председатель Совета депутатов ЗАТО город Североморск Евгений Алексеев, заместитель главы администрации Эдуард Миронов, представители молодежной общественной организации «Городская волонтерская группа».



«Североморск создавался для обороны страны как главная база Северного флота. Задача городских властей обеспечить комфортные условия жизни и службы защитников Родины», - сказал, выступая перед собравшимися, Евгений Алексеев.



Флаг на флагштоке был поднят в 8.00, в те же мгновения, что и флаги на кораблях Северного флота.



