Над Колой Ангел пролетал

В Кольском районном Центре культуры состоялся концерт Праздничного хора Данилова монастыря (г. Москва) под руководством регента Георгия Сафонова. Концерт явился первым в череде мероприятий, посвящённых 455-летию Колы, которое древний поморский город отмечает в 2020 году.

Исполненные хором в первом отделении духовные песнопения попадали прямо в сердца слушателей и заставляли зал затаить дыхание. Во втором отделении прозвучали русские романсы, народные и казачьи песни, принесшие немало радости всем зрителям. За духовную радость, доставленную колянам и жителям Кольского района, приехавшим на концерт из разных поселений, хор поблагодарили глава Кольского района Андрей Малхасян и глава администрации Кольского района Александр Лихолат. Они преподнесли коллективу хора книгу Владимира Сорокажердьева «Кольский острог – город Кола», цветы и памятные подарки.

Уже третий раз Праздничный хор Данилова монастыря даёт концерт на нашей Кольской земле. В нашем Заполярном крае этот удивительный коллектив любят и ждут, о чём красноречиво говорит тот факт, что все билеты на концерт были проданы.