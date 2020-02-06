«Надежда» для собак в Североморске, или Депутаты обещают поддержать приют

В Североморске вот уже без малого четвертый год существует приют для собак «Надежда», директором которого является Ирина Горкавцева. Она же возглавляет Североморскую местную общественную организацию по защите бездомных животных «Право на жизнь». Ирина Геннадьевна и её соратники помогают животным, которых люди вначале взяли домой, а затем, выбросили на улицу, кто-то на время отпусков, но чаше – навсегда.

Приют «Надежда» появился в мае 2016 года благодаря Ирине Горкавцевой. Ей помогают волонтеры из общественной организации «Право на жизнь». Сегодня в приюте находится 110 собак. Понятно, что для содержания такого количества животных необходимо и питание, и средства гигиены, и помещение. С помещением помогли депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, согласовавшие передачу приюту в безвозмездное пользование двухэтажное здание. А с питанием, денежными средствами помогают неравнодушные жители флотской столицы.

В рамках акции «Миска корма» более 40 североморцев взяли на содержание по одной собаке, выделяя из собственных средств от тысячи до двух тысяч рублей на закупку корма для подшефного питомца.

6 февраля председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев и депутаты представительного органа власти флотской столицы посетили приют «Надежда» не с пустыми руками. Депутаты депутатской фракции «Единая Россия» и сотрудники аппарата Совета депутатов поддержав акцию «Миска корма» по сбору средств и продуктов для питания животных, привезли несколько пакетов корма для собак и деньги для своей подшефной собаки породы ньюфаундленд Чапа, которую содержат вот уже более двух лет.

Ирина Горкавцева и волонтеры готовы принять любую помощь. Средств конечно же не хватает. Ирина Горкавцева говорит, что только для питания одной собаки ежедневно нужно не менее 200 рублей. А на повестке дня замена полов, электропроводки, покраска стен, оборудование вольеров. Непросто решается вопрос и с вывозом мусора.

Депутаты обещали оказать практическую помощь в решении наиболее острых проблем.

Пока депутаты общались с Ириной Горкавцевой, за ними внимательно наблюдали, выглядывая в окна притихшие собаки, как бы понимая, что речь идёт о них, о их нелегкой судьбе.