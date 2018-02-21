Надежда Ридзик уревелась, хотя уже знала, что у сына олимпийская «бронза»

Как «Арктик-ТВ» сообщало, наш земляк, воспитанник мончегорской горнолыжной школы Сергея Ридзика на Олимпиаде в Пхенчхане принёс первую, историческую для своей страны «бронзу» в дисциплине «ски-кросс». «Вот и всё, я с медалью, - сказал Сергей Ридзик. — Медаль посвящаю своей маме, родным и городу Мончегорску. Отмечать времени нет, но шампанского я выпью».

После такого заявления телефон его мамы, работницы цеха электролиза никеля Кольской ГМК Надежды Ридзик буквально разрывался. Были звонки от родных, знакомых, тренеров, журналистов из области и Москвы. Надежда Валиевна нашла несколько минут, чтобы пообщаться и с корреспондентом портала «Kn51».

- Смотрела в записи. Прямую трансляцию не смогла смотреть, но не из-за отсутствия времени, а из-за излишних эмоций. Какие чувства могут быть? Уревелась, хотя уже знала, что у Сергея «бронза».

«…Я горжусь своими детьми, что он молодец, боец: поставил цель и сделал это», - сказала Надежда Ридзик.

Первый тренер Сергея Ридзика считает, что на Олимпиаде в Корее удача не отвернулась от фристайлера.

- Конечно, следили за соревнованиями, переживали, - рассказал «Kn51» Владимир Шеин, первый тренер бронзового призера олимпиады. - Сергей, молодец, что выиграл медаль, но ещё важнее то, что обошлось без травм. Ведь в 1/8 финала очень много было падений. Сергей прекрасно понимает, насколько травмоопасен этот вид спорта, и действует на трассе тактически грамотно. В финале канадцы, думаю, хотели нашего спортсмена вывести из строя. Но всё обошлось. …Ски-кросс непредсказуемая дисциплина, всякое может быть. На этот раз удача не отвернулась от Сергея!