Надёжная защита прав потребителей необходима всем и каждому - губернатор провела первое заседание регионального Совета по вопросам защиты прав потребителей

Сегодня под председательством губернатора Марины Ковтун состоялось первое заседание регионального Совета по вопросам защиты прав потребителей, созданного во исполнение поручений Президента, данных на заседании президиума Госсовета Российской Федерации в апреле прошлого года.

Открывая заседание, глава региона отметила, что надёжная защита прав потребителей необходима всем и каждому, поэтому качество товаров и услуг, а также добросовестность и честность производителей и продавцов должно гарантировать государство.

На заседании ключевым вопросом стало обсуждение проекта региональной программы по обеспечению прав потребителей в Мурманской области на 2018-2020 годы.

«Необходимость ввода новых, более эффективных мер защиты прав потребителей остро назрела. Поток жалоб населения впечатляет. Только за два последних года Управлением Роспотребнадзора по Мурманской области рассмотрено более 10 тысяч обращений. Беда в том, что сами граждане не в полной мере владеют знаниями в сфере защиты прав потребителей, а недобросовестные руководители организаций пользуются правовой безграмотностью людей. Мы с вами должны выработать механизмы межведомственного взаимодействия, которые позволят нам переломить эту сложную ситуацию», – подчеркнула Марина Ковтун.

Одобренная по итогам заседания программа включает в себя 87 мероприятий и направлена на совершенствование региональной системы защиты прав потребителей и её интеграцию в различные сферы рынка товаров и услуг, повышение уровня правовой грамотности и формирование у населения навыков рационального потребительского поведения, повышение уровня социальной ответственности и правовой грамотности хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на рынке товаров и услуг Мурманской области. Кроме того, предусмотрены мероприятия по обеспечению защиты прав наиболее уязвимых категорий граждан, вовлечению органов местного самоуправления, общественных организаций в решение задач по защите прав потребителей, развитию системы досудебного урегулирования споров в этой сфере.