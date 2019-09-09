Надёжность работы электросетевого хозяйства региона поставлена под сомнение

Внеочередное заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории Мурманской области провёл заместитель губернатора Евгений Никора. Основная тема заседания – причины обесточивания 29 августа Южной котельной ПАО «Мурманская ТЭЦ», оперативность действий персонала филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» при восстановлении электроснабжения.

Кроме того, рассмотрена надёжность работы электросетевого хозяйства АО «МОЭСК» в городе Полярные Зори. На выездном заседании, состоявшемся 27 августа, врио губернатора Андрей Чибис дал поручение рассмотреть вопрос сокращения в АО «МОЭСК» персонала и возможной нехватки специалистов, что может отрицательно отразиться на надёжности работы электросетевого хозяйства в зоне ответственности АО «МОЭСК». Обеспокоенность по данному вопросу выразил также глава города Максим Пухов.

По результатам рассмотрения ПАО «Мурманская ТЭЦ», филиалу ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», АО «МОЭСК» рекомендовано разработать план мероприятий по недопущению повторения таких ситуаций. АО «МОЭСК» рекомендовано провести анализ укомплектованности штатной численности и принять меры к сохранению необходимого числа персонала.