Надо идти и делать это – Евгений Гоман

Как говорил в одном из интервью Евгений Гоман, «если хочешь заниматься каким-то искусством, надо идти и делать это! Мы всегда ищем хорошие идеи и, если у кого-то в задумках есть интересные постановки или любые другие творческие проекты, то я с удовольствием их обсуждаю. Всегда буду рад новому знакомству, друзья».

Сегодня, 16 сентября, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» пойдёт разговор о самом молодом театре Мурманска. В режиме онлайн мы поговорим с Евгением Гоманом, режиссёром Арктического театра.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.