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Мурманская область. Арктика14.02.20 13:15

Надо мобилизоваться! К управляющим компаниям будут применять кардинальные меры воздействия

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора совместно с заместителем губернатора Мурманской области Юрием Сердечкиным сегодня в рамках оперативного штаба по контролю за работой управляющих организаций повторно проверили дворы, которые обследовали вчера.

– Заметно, что ситуация с уборкой дворов  меняется в лучшую сторону, – прокомментировал Юрий Сердечкин. – Стоит отметить, что эта работа направлена на обеспечение доступности проезда экстренных служб в тех местах, где это было невозможно из-за бездействия управляющих компаний.

– В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории города губернатор Мурманской области Андрей Чибис дал указания органам местного самоуправления мобилизоваться, – рассказал Евгений Никора. – Проведено первое выездное совещание оперативного штаба под моим руководством, также состоится заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Далее - три раза в неделю мы с коллегами, опираясь на обращения граждан, будем решать по каким адресам направлять технику и сотрудников муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства».

Стоит отметить, что работа специалистов управлений административных по контролю за деятельностью УК будет продолжаться. Если нерадивые обслуживающие организации не возьмутся за выполнение своих обязательств перед мурманчанами, городские власти будут направлять соответствующие документы в Государственную жилищную инспекцию Мурманской области с целью лишения компаний, которые допустили в своих дворах снежный коллапс, лицензии.

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