Надо найти варианты обеспечения всех без исключения жителей Мурманской области цифровым вещанием - губернатор Марина Ковтун

Переход Мурманской области вместе со всей страной на цифровое телевизионное вещание стал еще одним вопросом повестки оперативного совещания под председательством губернатора Марины Ковтун. Глава региона сообщила, что в соответствии с федеральной программой аналоговое телевещание на территории региона будет отключено до конца 2018 года, все российские общедоступные телеканалы перейдут на «цифру», за ними, как ожидается, последует и так называемый второй мультиплекс каналов. В настоящее время цифровым телевещанием охвачено 98,8% территории Мурманской области.

Председатель комитета по развитию информационных технологий и связи Мурманской области Тимур Лапин доложил, что на сегодняшний день в тестовом режиме запущено 46 объектов цифрового наземного телевещания. Благодаря этому жители области могут гарантированно, бесплатно и в лучшем качестве смотреть 10 телеканалов пакета РТРС-1 (1-й мультиплекс).

О перспективах прихода цифрового вещания в отдаленные населенные пункты региона рассказал и.о. директора Мурманского областного радиотелевизионного передающего центра (ОРТПЦ) Александр Овчинников. По словам руководителя ОРТПЦ, сейчас идет строительство сети второго мультиплекса, – в соответствии с федеральной целевой программой она в полном объеме будет введена в эксплуатацию в конце 2018 года. Однако в девяти населенных пунктах региона в Терском, Ловозерском, Печенгском и Кольском районах строительство объектов цифрового вещания не предусмотрено программой, там будет организовано спутниковое телевещание.

«Наличие цифрового или спутникового сигнала еще не означает, что все телезрители готовы к его приему – для этого необходимо специальное оборудование. Важной задачей является массовое информирование населения о предстоящем отключении аналогового телесигнала. Для информирования населения необходима поддержка региональных органов власти, региональных СМИ, органов местного самоуправления», – отметил Александр Овчинников.

По всем возникающим вопросам жители Мурманской области могут звонить в ОРТПЦ в рабочее время по телефону 8 (815-2) 69-59-59, на круглосуточную «горячую линию» РТРС 8-800-220-20-02. Также вся информация по переходу на цифровое вещание размещена на сайте РТРС.

Губернатор поручила главам муниципалитетов самым внимательным образом подойти к решению вопросов перехода городов и поселков, особенно отдаленных, на «цифру».

«Надо найти варианты обеспечения всех без исключения жителей области цифровым вещанием. Важно информировать людей о том, что делается в этой области. Люди не должны волноваться, тем более что благодаря этим изменениям впервые региональное телевидение будет доступно даже в самых отдаленных поселках», – подчеркнула Марина Ковтун.