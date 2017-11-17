Наезды на пешеходных переходах – сегодня самая острая проблема безопасности на дорогах - Михаила Ильиных

В Мурманской областной Думе прошло заседание комитета по вопросам безопасности, ВПК, делам военнослужащих и ЗАТО под председательством Михаила Ильиных. Депутаты рассмотрели и рекомендовали Думе принять в первом чтении проект областного бюджета на 2018 год в части Госпрограмм «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» и «Развитие транспортной системы» (по направлению «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма»).

Бюджетные ассигнования на программу «Обеспечение общественного порядка и безопасности населения региона» увеличатся в 2018 году на 4,1 процент и составят порядка полутора миллиардов рублей.

Максимальный рост расходов (почти 60,6 млн рублей) связан с реализацией подпрограммы «Обеспечение пожарной безопасности». В частности, предусматривается индексация заработной платы, приобретение пожарной автотехники.

В рамках обсуждения подпрограммы «Безопасность дорожного движения и снижение дорожно-транспортного травматизма» Михаил Ильиных затронул вопрос гибели людей на дорогах.

- Наезды на пешеходных переходах – сегодня самая острая проблема безопасности на дорогах. Решить её вполне возможно, но это потребует инвестиций и комплексного подхода. Считаю важным ношение на верхней одежде в тёмное время суток светоотражающих элементов. Кроме того, необходимо обсудить этот вопрос в рамках комитета, - подчеркнул депутат.