ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ: Прислушайтесь к своему «мотору», или Ишемическая болезнь сердцаВ ЗАТО Александровск готовятся к выборам Президента РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика02.02.18 15:03

Наградили лучших спасателей

В Мурманске подвели итоги деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  выполнения мероприятий гражданской обороны за прошедший год. В мероприятии приняли участие глава администрации Мурманска Андрей Сысоев, сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области, руководители предприятий города, учащиеся мурманской кадетской школы.

Мурманское звено подсистемы РСЧС (Российская единая система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций)  ведет постоянную работу, направленную на круглосуточное обеспечение безопасности населения столицы Заполярья. На территории города действует аварийно-спасательный отряд.

– Вопросы гражданской обороны и обеспечения безопасности населения – одна из первостепенных задач муниципалитета, – подчеркнул  глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – К сожалению, в прошлом году возникали ситуации, которые требовали напряженной и слаженной работы всех структур, чтобы предотвратить развитие чрезвычайных ситуаций и помочь людям, оказавшимся в беде.

Андрей Сысоев отметил, что работа городских служб во время экстренных ситуаций неоднократно была отмечена на разных уровнях. Однако не менее важное направление в деятельности городского звена территориальной подсистемы РСЧС заключается в проведении профилактических мероприятий.

Мурманск ежегодно занимает призовые места в традиционном смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения». Сегодня за заслуги и личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций памятной медалью МЧС России «Генерал армии Алтунин» был удостоен глава областного центра.

Кроме того, отличившиеся сотрудники Главного управления МЧС России по Мурманской области получили благодарственные письма. Почетными грамотами за достигнутые успехи в области гражданской обороны и защиты населения наградили представителей городских предприятий, сотрудников мурманского аварийно-спасательного отряда.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
31.01.18: Задолженность россиян перед банками превысила отметку в 12 трлн рублей, сообщает Объединенное кредитное бюро, которое располагает данными о кредитах 82 млн россиян. А какую сумму задолжали банкам Вы?Проголосовало: 177 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ирина
31.01.18 11:18
Здравствуйте! Я проживаю в Самаре "Южный город" с декабря 2017 года хочу пожаловаться на УК ЮГ-Сервис в подъезде моего дома сломался доводчик на входной двери в начале января этого года, 17.01.18г.
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Игорь
31.01.18 09:10
Правильно, на открытые катки приглашаем детей кататься, а в ледовом дворце будем торговать и песни петь. Большего идиотизма от городских и областных властей придумать сложно!
Комментарий к новости:Ледяные катки под окнами домов
Sergey Kysil
30.01.18 12:55
Марина Васильевна заигралась во Всемирной паутине. Как это такой опытный участники социальных сетей не знает, что на сайте городской администрации есть Интернет-приёмная и она работает!
Комментарий к новости:Губернатор Марина Ковтун и глава администрации Мурманска Андрей Сысоев «сверили часы»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире16:10«Среда обитания». Документальный цикл (12+)17:05«Коммунальный детектив». Тематическая программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиВ Мурманской области цены на морковь установили рекорд роста-PRO ВалютуКурс евро вырос на 30 копеек, доллар потерял 22 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС выработала первый в 2018 году миллиард киловатт-часов-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газШельфовая эпопея: медленно, но верно-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика