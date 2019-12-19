Наградили лучших спортсменов

В Мурманске прошла торжественная церемония «Звезды спорта – 2019», на которой подвели итоги уходящего года и вручили награды в 16 номинациях. «Лучшая федерация», «Молодой тренер», «Судья» – лишь некоторые из них. Среди лауреатов – спортивные школы, учебные заведения и детские сады. На празднике вручили премии главы муниципального образования город Мурманск «За вклад в развитие физической культуры и спорта», лауреатами стали 10 человек. А также 15 северян получили почетный знак «Ветеран спорта Мурманска».

– Мурманск – по-настоящему спортивный город. Заполярная столица успешно принимает крупнейшие спортивные чемпионаты, мурманские спортсмены показывают замечательные результаты на разных турнирах, – отметил глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев. – Нужно продолжать последовательно развивать профессиональный и массовый спорт.

Стоит отметить, что в заполярной столице хорошо развитая спортивная инфраструктура: для мурманчан всех возрастов функционируют стадионы, корты и спортивные площадки на базе образовательных учреждений, во дворах, парках и скверах. Их наполнение позволяет заниматься самыми разными видами спорта, от футбола до воркаута.