Наградили победителей, лауреатов и участников конкурсов монографий, научных трудов и работ молодых учёных и специалистов

Вчера состоялась торжественная церемония награждения победителей, лауреатов и участников конкурса научных работ молодых ученых и специалистов Мурманской области и конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области. В церемонии принял участие заместитель губернатора Роман Дурягин.

Поздравляя заполярных учёных, заместитель главы региона отметил, что количество участников увеличилось и финалистами стали 53 работы, прошедших серьезный отбор конкурсной комиссии, в которую входили сотрудники исполнительных органов государственной власти, научных и образовательных организаций.

Тематика научных работ связана с развитием новой Арктики, в частности, это исследования морской флоры и фауны Баренцева моря, особенности нефтепереработки в условиях вечной мерзлоты, изучение перспектив инновационного развития Арктического региона.

«Благодарим всех вас, коллеги, за вашу заинтересованность и активность, высокий уровень исследовательских разработок, стремление найти новые подходы к решению важнейших вызовов и проблем нашего заполярного края! Желаем успехов во всех ваших начинаниях, новых идей, реализации самых амбициозных проектов», - сказал Роман Дурягин.

По итогам конкурса монографий и научных трудов, направленных на социально-экономическое и инновационное развитие Мурманской области, в номинации «Технические и естественные науки» почетным дипломом победителя за работу «Краб-стригун опилио Chionoecetesopilio в Баренцевом и Карском морях» (Полярный филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ПИНРО им. Н. М. Книповича) награжден авторский коллектив в составе: Константин Соколов, Валерий Павлов, Наталья Стрелкова, Сергей Баканев, Григорий Балякин, Александр Бензик, Анна Гордеева, Андрей Долгов, Юрий Жак, Денис Захаров, Виктор Ившин, Юрий Кондратюк, Иван Лыжов, Павел Любин, Игорь Манушин, Юрий Муллин, Вячеслав Мухин, Анна Мухортова, Валентина Нестерова, Татьяна Носова, Анна Михина, Михаил Пинчуков, Ирина Прокопчук, Виктор Степаненко, Алексей Стесько, Елена Филина.

Почётным дипломом лауреата (второе место) за научную работу «Воды Баренцева моря: структура, циркуляция, изменчивость» (Полярный филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии - ПИНРО им. Н. М. Книповича) награждён коллектив авторов в составе: Владимир Ожигин, Виктор Ившин, Александр Трофимов, Алексей Карсаков, Михаил Анциферов.

В номинации «Экономические и гуманитарные науки» почетным дипломом победителя за работу «Инновационное развитие стран Арктического региона» (Мурманский государственный технический университет) награждён авторский коллектив в составе: Майя Чечурина, Владислав Соколенко, Виктория Махортова.

Почётным дипломом лауреата (второе место) за научную работу «Финансовое регулирование развития регионов Крайнего Севера: институциональный аспект» (Институт экономических проблем им. Г.П. Лузина ФИЦ КНЦ РАН) награждён авторский коллектив в составе: Галина Кобылинская, Татьяна Барашева, Роман Бадылевич, Елена Вербиненко, Наталья Дядик, Дмитрий Крапивин, Анастасия Чапаргина.

По итогам конкурса научных работ молодых учёных и специалистов Мурманской области в номинации «Технические и естественные науки» почетным дипломом победителя за научную работу«Разработка устойчивых дисперсий лед-в-нефти путем кристаллизации воды в обратных нефтяных эмульсиях» (Мурманский государственный технический университет) награждена Дарья Колотова. Почётным дипломом лауреата (второе место) за научную работу «Вириопланктон – новое трофическое звено в исследовании пелагических экосистем Баренцева моря: состав, количественное распределение, взаимосвязь с компонентами микробных сообществ» (Мурманский морской биологический институт КНЦ РАН) награждена Марина Венгер.

Почётным дипломом лауреата (третье место) за научную работу «Разработка технологии изготовления пастообразного продукта для геродиетического питания из мяса северной креветки» (Мурманский государственный технический университет) награждена София Барабашина.

В номинации «Экономические и гуманитарные науки» почетным дипломом победителя за работу «Разработка дизайн-проекта «Экологического парка Заполярья»: педагогический аспект» (Мурманский арктический государственный университет) награждена Александра Собянина.

Почётным дипломом лауреата (второе место) за работу «Формирование экологической культуры обучающихся с тяжелыми нарушениями речи» (Мурманский арктический государственный университет) награждена Дарья Морозова.

Почётным дипломом лауреата (третье место) за работу «Разработка дизайн-проекта интерьера стационарного отделения детской поликлиники: применение в педагогической практике» (Мурманский арктический государственный университет) награждена Яна Ильина.

Дипломом за лучшую студенческую научную работу «Автоматизированная система хранения походного инвентаря для северных туристических маршрутов» (Мурманский государственный технический университет) награжден Евгений Пышко.