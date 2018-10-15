Наградили участников городского конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом»

В Мурманске состоялось награждение участников городского конкурса «Мой зеленый город - мой уютный дом». На участие в конкурсе, организованном комитетом по жилищной политике и комитетом по развитию городского хозяйства администрации города Мурманска в этом году было подано 26 заявок.

Неравнодушные мурманчане и организации города потрудились над своими участками на славу, за что и получили дипломы и сертификаты от городских властей. Многие конкурсанты признавались, что участвовали в конкурсе не ради победы, а ради того, чтобы во дворах были чистота и порядок, росли цветы и люди наслаждались тем, как наш любимый город расцветает на глазах.

- Мурманчане принимают активное участие в этом традиционном конкурсе. Мы впечатлены разнообразием тематик оформления участков, красотой, которая была создана руками неравнодушных горожан, - отметила заместитель главы администрации города Мурманска Валентина Доцник. - Огромное всем спасибо, северяне доказали, что они действительно любят свой город.

После долгих споров комиссии удалось определить победителей: в номинации «Лучший зеленый дворик Мурманска» первое место присуждено Галине Поповой, второе место досталось Марии Тигаревой, а третье - Николаю Тупикову. В номинации «Лучшая клумба-цветник» первое место досталось Марии Ахабирдиевой, второе место было присуждено Людмиле Шагало, третье место - Сергею Харитонову. В номинации «Лучшее озеленение территории образовательного учреждения» места распределились следующим образом: первое место - МБДОУ № 76, второе место - МБДОУ № 72, третье - МАДОУ № 32.