Награждены отличники «Школы Росатома»

В первый день летних каникул в информационном центре Кольской АЭС прошло награждение лучших учеников муниципального проекта «Школа Росатома» в рамках программы «Собери портфель пятёрок».

По итогам учебного года 40 полярнозоринцев с 7 по 11 класс получили дипломы и наборы канцелярских принадлежностей за хорошую и отличную успеваемость. Эта инновационная практика впервые реализуется на территории заполярного Атомграда. При подведении итогов программы оценивались хорошие результаты по химии, физике, математики и биологии, участие школьников в научно-практических конференциях, олимпиадах, наличие творческих и исследовательских работ, сообщает управление информации и общественных связей КАЭС.

«Программа «Собери портфель пятёрок» повышает мотивацию школьников к достижению высоких результатов в течение всего учебного года, а также к участию в различных интеллектуальных конкурсах по профильным для атомной энергетики предметам. Отличные знания, полученные в школе – фундамент для дальнейшей успешной карьеры, в том числе и в атомной отрасли», - отметил заместитель директора Кольской АЭС Игорь Кутузов.