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Мурманская область. Арктика06.03.18 17:49

Нахимовцы сдают нормы ГТО

Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев принял участие в торжественной церемонии сдачи норм ГТО курсантами Нахимовского военно-морского училища. Ребята сдают нормативы по стрельбе, подтягиванию на перекладине или сгибанию и разгибанию рук в упоре лежа, наклонам вперед, прыжкам в длину с места, подниманию туловища, бегу, метанию мяча.

Принимает тестовые нормативы «нахимовцев»  городской Центр оценки выполнения нормативов ГТО. Это современный, мобильный инструментарий для желающих оценить свои физические качества.

– Центр тестирования оказывает консультационную и методическую помощь населению в подготовке к выполнению нормативов испытаний комплекса ГТО, – рассказала председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска Ирина Андреева. – Наши специалисты имеют опыт выездных мероприятий в школах и детских садах заполярной столицы.

Глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев и временно исполняющий обязанности начальника филиала Нахимовского военно-морского училища в городе Мурманске Валерий Ротарь вручили нахимовцам – победителям различных городских соревнований медали и почетные грамоты.

– Мурманск очень гордится дружбой и шефскими связями с Нахимовским училищем, – отметил глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев. – Его воспитанники достойно выступают на спортивных соревнованиях и городских конкурсах, например, на турнире по робототехнике, тем самым поддерживая высокую планку успехов юных мурманчан.

Стоит отметить, что администрация города Мурманска первой заключила договор об установлении шефских связей с филиалом ФГКОУ «Нахимовское военно-морское училище Министерства обороны Российской Федерации» в городе Мурманске».

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