Нахимовское военно-морское училище Мурманска готовится к торжественным мероприятиям, посвящённым его открытию

В конце августа в Мурманске состоятся мероприятия, посвящённые встрече, приёму и размещению первой группы нахимовцев филиала «Нахимовское военно-морского училище» (г.Мурманск). А 31 августа состоится торжественная церемония крепления полотнища знамени к древку. На это мероприятие приглашены командующий Северным флотом, губернатор Мурманской области, региональный министра образования и науки.

1 сентября в училище, как и во всех учебных заведениях, состоится День знаний и торжественное открытие филиала «НВМУ» г.Мурманска с вручением знамени училища. Ожидается присутствие представителей Министерства обороны РФ и Военно-морского флота России, командующего Северным флотом, губернатора Мурманской области.