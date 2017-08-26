Мурманская область. Арктика26.08.17 14:00
Нахимовское военно-морское училище Мурманска готовится к торжественным мероприятиям, посвящённым его открытию
В конце августа в Мурманске состоятся мероприятия, посвящённые встрече, приёму и размещению первой группы нахимовцев филиала «Нахимовское военно-морского училище» (г.Мурманск). А 31 августа состоится торжественная церемония крепления полотнища знамени к древку. На это мероприятие приглашены командующий Северным флотом, губернатор Мурманской области, региональный министра образования и науки.
1 сентября в училище, как и во всех учебных заведениях, состоится День знаний и торжественное открытие филиала «НВМУ» г.Мурманска с вручением знамени училища. Ожидается присутствие представителей Министерства обороны РФ и Военно-морского флота России, командующего Северным флотом, губернатора Мурманской области.
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-Нам интересно Ваше мнение21.08.17: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов утверждает, что его партия подготовила программу «Десять шагов к достойной жизни», которые позволяют стране выйти из кризиса. А как вы считаете, сколько надо сделать шагов, чтобы мы зажили лучше?Проголосовало: 382 человека
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Последние комментарии
Zviygincew
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Владимир
25.08.17 09:09
А еще бы Сысоеву посетить лестницу-спуск с площади Нахимова. Сколько денег не тратят на ее ремонт, а через месяц ступеньки разваливаются. Да школу неплохо бы посетить. Заросла. И фасад обшарпан. Трудн
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Из далека
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Очень печальное известие.
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