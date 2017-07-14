Как сообщает Мурманское УГМС, 15-16 июля наш регион будет находиться в малоградиентном барическом поле, под влиянием атмосферных фронтов, медленно смещающихся через Кольский полуостров. Наиболее интенсивные дожди ожидаются в западной и центральной части Мурманской области. Преобладающая температура воздуха в дневные часы +17+22°.

Завтра в Мурманской области будет облачная с прояснениями погода. Местами дождь. Днём в отдельных районах грозы. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью +8+13º, днём +17+22º.