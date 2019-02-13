Органами прокуратуры Мурманской области в прошедшем году была продолжена работа по осуществлению антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов региональных органов государственной власти, местного самоуправления и их проектов. В 2018 года прокурорами изучено на предмет наличия коррупциогенных факторов 11998 нормативных документов и их проектов. По итогам этой работы выявлено 658 правовых актов и проектов, содержащих 991 коррупциогенный фактор.

В целях устранения коррупциогенных факторов принесено 396 протестов, направлено 2 заявления в суд, которые рассмотрены и удовлетворены, внесено 242 информации.

В результате принятых мер из 569 (86%) нормативных правовых актов и их проектов исключено 829 (84%) коррупциогенных факторов.

Характерными коррупциогенными факторами являются отсутствие и неполнота административных процедур, широта дискреционных полномочий, выборочное изменение объёма прав.

Результаты проведенной работы свидетельствуют о том, что наиболее подвержена коррупционным рискам сфера регулирования прав, свобод и обязанностей человека и гражданина, государственной и муниципальной службы, государственной, муниципальной собственности и бюджетного законодательства.

В 2018 году прокурорами оспорено значительное количество административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг в сферах землепользования, застройки, порядка рассмотрения обращений граждан и организаций, а также порядка предоставления субсидий.

В 18 случаях прокурорами использовалась такая мера прокурорского реагирования, как направление требований об исключении выявленных коррупциогенных факторов. Все требования рассмотрены и удовлетворены.

Работа по проведению антикоррупционной экспертизы в текущем году будет продолжена.