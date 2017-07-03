В Мурманской области отмечен рост смертности от туберкулеза - на 40%30 июля в Североморске состоится военно-морской парад в честь Дня ВМФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика03.07.17 07:05

Наиболее значительные темпы роста заработной платы в Мурманской области отмечены в финансовой и страховой сфере экономики и торговле

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

По предварительным данным Мурманскстата, в январе-апреле 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 35566 рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 2,4%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-апрель текущего года сложилась в размере 49104,5 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,7%, в реальном исчислении снизилась на 1,2%.

В организациях реального сектора экономики наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность - на 11%, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля - на 10%, добыча полезных ископаемых - на 8%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 9%, здравоохранения и социальных услуг – на 6% и образования – на 4%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности  составила 75,6 млн рублей и уменьшилась  по сравнению с 1 мая на 160,7 млн рублей (в 3,1 раза) в основном за счёт её погашения в обособленных подразделениях АО «Главное управление жилищнокоммунального хозяйства» и АО «10 судоремонтный завод». Заработную плату в установленный срок не получили 886 работников в 9 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 80% всей задолженности по заработной плате.

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаТолько в правительстве умеют посчитать бедных так, что их становится меньшеСам себе работник - самозанятые игнорируют уведомительный порядок получения статусаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палата
-Фоторепортаж22 июня в 4 часа утра
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Хорошо бы поучиться у североамериканских индейцев
-Нам интересно Ваше мнение
29.06.17: Сегодня депутаты Мурманской областной думы завершают свою работу и отправляются на «летние каникулы». Как ваша жизнь изменилась от работы региональных законодателей в этом году?Проголосовало: 349 человек
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031123456
-Скоро в эфире12:30«Миллион в брачной корзине». Художественный фильм (12+)14:00«Хорошие новости». Информационная программа14:30Мультфильмы (0+)15:00«Среда обитания». Документальный цикл (16+)15:55«Кто в доме хозяин?». Художественный сериал (12+)16:25«Курортный туман». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиРост мошеннических розничных кредитов в I квартале связан прежде всего с ростом выдачВ России отмечается рост объёма безналичных платежей с использованием банковских карт и увеличение краж денег с них-PRO ВалютуРубль растёт на фоне дорожающей нефтиКурс доллара вырос на 30 копеек, евро – почти на 31 копейку-PRO ЭнергетикуКольская АЭС в I полугодии выработала почти на 633 млн кВтч больше, чем за тот же период 2016 года«Норникель» реконструирует распределительную подстанцию в Мончегорске-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 3 июляСевероморцы жалуются на некачественную уборку придомовых территорий-PRO Нефть и газСПБУ «Амазон» не нашлось работы в Арктике, или Почему ООО «Газпром геологоразведка» приглашает специалистов из Китая?Норвегия выставила на торги 93 участка нефтяных месторождений в Баренцевом море-PRO ЗаконыДепутаты, поработав над социальными законопроектами, отправились на отдых«Платон» стал строже к водителям большегрузов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения