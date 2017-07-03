Наиболее значительные темпы роста заработной платы в Мурманской области отмечены в финансовой и страховой сфере экономики и торговле

Региональное Министерство экономического развития обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-май 2017 года и оценке основных показателей за январь-июнь 2017 года.

По предварительным данным Мурманскстата, в январе-апреле 2017 года среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области составили 35566 рублей в месяц, что в реальном выражении ниже уровня 2016 года на 2,4%. Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций за январь-апрель текущего года сложилась в размере 49104,5 рубля, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 3,7%, в реальном исчислении снизилась на 1,2%.

В организациях реального сектора экономики наиболее значительные темпы роста заработной платы отмечены по следующим видам деятельности: финансовая и страховая деятельность - на 11%, обрабатывающие производства, оптовая и розничная торговля - на 10%, добыча полезных ископаемых - на 8%.

Среди организаций социального блока рост оплаты труда составил: в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – на 9%, здравоохранения и социальных услуг – на 6% и образования – на 4%.

По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 75,6 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 мая на 160,7 млн рублей (в 3,1 раза) в основном за счёт её погашения в обособленных подразделениях АО «Главное управление жилищнокоммунального хозяйства» и АО «10 судоремонтный завод». Заработную плату в установленный срок не получили 886 работников в 9 организациях. На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 80% всей задолженности по заработной плате.