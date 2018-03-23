Наибольшая часть нарушений отмечается специалистами КСП региона при осуществлении государственных закупок

В региональном парламенте прошло заседание комитета по бюджету, финансам и налогам под председательством Бориса Пищулина. В центре внимания был отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2017 году.

- Для областной Думы КСП – это очень важный орган, который на высоком профессиональном уровне дает оценку финансовой деятельности, - подчеркнул в своем комментарии перед началом заседания Борис Пищулин.

Председатель КСП области Елена Кашапова проинформировала, что из 50 исполненных мероприятий наибольшую долю составляют экспертно-аналитические. Также продолжена практика применения мер административного воздействия - счётной палатой в 2017 году составлены и направлены в суд 20 протоколов об административных правонарушениях. По количественному показателю наибольшая часть нарушений (440 нарушений, или 60,6% от общего количества) отнесена к нарушениям при осуществлении государственных закупок.

По результатам проведенных мероприятий сумма средств, подлежащая возврату, составила 33225,4 тысячи рублей, из них восстановлено 5342,8 тысячи рублей.

Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты Мурманской области в 2017 году планируется заслушать на очередном заседании регионального парламента.

Комитет рекомендовал Думе принять его к сведению. Кроме того, КСП области предложено продолжить работу по применению предусмотренных законодательством РФ мер административно-правового принуждения в целях повышения ответственности участников бюджетного процесса, эффективности использования бюджетных средств. В числе предложений отмечена необходимость расширить практику совместной экспертно-аналитической работы, направленной на обеспечение устойчивости областного бюджета и местных бюджетов, с контрольно-счетными органами муниципальных образований.