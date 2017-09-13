Наибольшая готовность к отопительному сезону у школ, детских садов и учреждений здравоохранения

Специалисты АО «МЭС» проводят оценку готовности жилфонда и учреждений к осенне-зимнему периоду 2017/2018 гг.

Список мероприятий, которые должны были провести управляющие организации в летние месяцы, строго регламентирован. В их числе - промывка, опрессовка, ремонты внутренних систем отопления и горячего водоснабжения, поверка устройств, отвечающих за подачу тепла в помещения. В случае выполнений всех правил и предоставления необходимых документов энергетики подписывают акты готовности систем теплоснабжения. На их основании по каждому зданию муниципалитеты вручают Паспорта о готовности к работе в отопительный период.

По состоянию на 1 сентября наибольшая готовность отмечается у бюджетных учреждений: больниц, поликлиник, школ и детских садов. На втором месте – жилфонд. Акты о готовности домов в 100% объёме пока подписаны в 50% муниципальных образований, отапливаемых АО «МЭС» - в Мурмашах, Лопарской, Верхнетуломском, Териберке, Ловозере, Ревде, Снежногорске, Полярном, Оленье Губе и Умбе.