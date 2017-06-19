Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июня отмечается в организациях, расположенных в Ковдорском районе

Мурманскстат опубликовал предварительные данные о просроченной задолженности по заработной плате в организациях Мурманской области на 1 июня 2017 года. По сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 июня 2017 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 75,6 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 мая этого года на 160,7 млн рублей (на 68,0%) в основном за счёт её погашения в обособленных подразделениях АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» и АО «10 судоремонтный завод».

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

На три организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 80,0% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 886 человек, из которых в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в строительстве – 192 человека.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 июня текущего года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 85300 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 июня 2017 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе.