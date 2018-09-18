Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 сентября приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и ЗАТО город Североморск

Как сообщает Мурманскстат, по предварительным сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 сентября 2018 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 63,4 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 августа на 4,4 млн рублей (на 6,6%) в основном за счёт погашения задолженности в ООО «КОСАМ» и МУП «ЁНА».

Задолженность сложилась почти полностью по причине отсутствия собственных средств организаций.

На четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 83% всей задолженности по заработной плате.

Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 817 человек, из них в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, на транспорте – 114, в обрабатывающих производствах – 76 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 сентября 2018 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 77563 рубля.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 сентября 2018 года приходилась на организации, расположенные в Ковдорском районе и ЗАТО город Североморск.