Наибольшая сумма задолженности по заработной плате отмечается на предприятиях, расположенных в Мурманске, ЗАТО г. Североморск, Ковдорском районе

В Мурманской области по сведениям организаций (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 января 2020 года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составляла 108,9 млн рублей и снизилась по сравнению с 1 декабря 2019 года на 33,5 млн рублей (на 23,5%), в основном, за счёт её снижения в ПАО «Мурманское морское пароходство».

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, из одиннадцати организаций, предоставивших сведения о просроченной задолженности по заработной плате, шесть находятся в процессе конкурсного производства, на них приходилось 60,4% всей задолженности по заработной плате (на 1 декабря 2019 года – 21,3%). Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 1356 человек, в организациях по добыче полезных ископаемых – 591 человек, на транспорте – 547, в строительстве – 134, обрабатывающих производствах – 74 человека.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 января 2020 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 80332 рубля.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 января 2020 года приходилась на организации, расположенные в городе Мурманске, ЗАТО г. Североморск, Ковдорском районе и ЗАТО Александровск.