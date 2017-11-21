Наибольшая сумма задолженности по заработной плате отмечается в ЗАТО г.Североморск и Ковдорском районе

По сведениям организаций Мурманской области (кроме субъектов малого предпринимательства), на 1 ноября текущего года суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности составила 60,1 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 октября этого года на 58,7 млн рублей (на 49,4%) в основном за счёт погашения задолженности в ООО «Косам» и АО «10 судоремонтный завод».

Вся сумма задолженности сложилась по причине отсутствия собственных средств организаций.

Как сообщает Мурманскстат, на четыре организации, находившиеся в процессе конкурсного производства, приходилось 60,9% всей задолженности по заработной плате. Численность работников, перед которыми имелась просроченная задолженность по заработной плате, составила 922 человека, из них в организациях по добыче полезных ископаемых занято 591 человек, в строительстве – 210, на транспорте – 47 человек.

Объём просроченной задолженности по заработной плате на 1 ноября 2017 года в среднем на одного работника организаций, имевших просроченную задолженность, составил 65170 рублей.

Наибольшая сумма задолженности по заработной плате на 1 ноября 2017 года приходилась на организации, расположенные в ЗАТО город Североморск и Ковдорском районе.