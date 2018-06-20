Наибольшая задолженность по оплате исполненных обязательств в регионе имеют областные учреждения здравоохранения - прокуратура

Прокуратура Мурманской области на системной основе осуществляет надзор за исполнением законодательства Российской Федерации в части своевременной оплаты заказчиками обязательств по исполненным государственным и муниципальным контрактам.

Установлено, что наибольшая задолженность по оплате исполненных обязательств в регионе имеют областные учреждения здравоохранения.

Неисполнение заказчиками принятых на себя обязательств по контрактам (договорам) причиняет ущерб правам и законным интересам субъектов предпринимательской деятельности, что может повлечь за собой их финансовую и экономическую нестабильность.

В связи с выявленными нарушениями закона прокурором Мурманской области в адрес губернатора региона внесено представление. Акт прокурорского реагирования рассмотрен и удовлетворен.

Мерами прокурорского реагирования удалось добиться погашения задолженности на сумму свыше 100 млн рублей.