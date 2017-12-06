Наибольшее снижение финансового результата отмечается на предприятиях водного транспорта и обработки

Как сообщает Мурмаскстат, в январе–сентябре текущего года организациями региона получено 47470,1 млн рублей прибыли и 2778,7 млн рублей убытка (в январе-сентябре 2016 года – соответственно 51253,4 млн рублей и 4186,2 млн рублей).

Совокупный сальдированный финансовый результат деятельности организаций области по отношению к уровню января–сентября 2016 года снизился на 5,0% и составил 44691,4 млн рублей прибыли. Наибольшее снижение финансового результата отмечено по видам экономической деятельности «Деятельность водного транспорта», «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха» (приложение).

В сумме прибыли по области на виды экономической деятельности «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство» и «Добыча полезных ископаемых» приходилось соответственно 44,5% и 30,2% (в январе–сентябре 2016 года – 27,0% и 33,7%).

В общем количестве организаций по области доля убыточных составила 36,6% (в январе – сентябре 2016 года – 37,5%). Наибольшие убытки отмечены по виду экономической деятельности «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (676,7 млн рублей).

В Печенгском и Терском муниципальных районах более 60,0% организаций были убыточными (соответственно 62,5% и 66,7%).